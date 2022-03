Petit refroidissement - sympathique - pour Gianquinto, le gardien de but tournaisien qui se soigne pour être au top ce samedi soir pour le déplacement à Namur.

Antoine, le duel au sommet entre le premier et son dauphin a-t-il une saveur particulière ?

"C’est un gros match que tout le monde a envie de jouer, celui qui amène la dose d’adrénaline en plus. Si on veut espérer rattraper Namur, on se doit de gagner ! Ça nous permettrait de revenir à un point et même avec un match de retard, cela mettrait la pression sur les leaders. Je sens tout le monde impatient et motivé. Le groupe est jeune et beaucoup n’ont jamais connu de montée, ce serait incroyable."