Carmelo Cannetti et Fabrice Milone préfacent le derby de la Wallonie picarde.

Un derby reste toujours un match particulier. Celui entre Tournai et le Pays Vert tombe à un moment assez… particulier également. En 2020, les Sang et Or montrent un visage bien pâle. Le Pays Vert retrouve quant à lui des couleurs mais est toujours à la recherche de sa première victoire. Les deux équipes ont à cœur de se reprendre. Il faudra le faire face au voisin dans ce derby de la Wapi. Pour aborder au mieux ce choc, les entraîneurs de chaque équipe se confessent. Entretien.





Quel est votre sentiment sur le niveau actuel de votre équipe ?

Carmelo Cannetti : "Vendredi dernier, j’ai pu avoir une bonne discussion avec le groupe. Certes, nous avons perdu nos deux derniers matchs mais il n’y a rien de dramatique. Le plus important est de retrouver de la sérénité, ce qui n’a pas été évident vu l’actualité de ces dernières semaines. Il faut que les joueurs retrouvent du plaisir sur le terrain. Chacun doit se battre pour l’autre sur le terrain comme nous le faisions précédemment. Je veux aussi voir plus de détermination."

Fabrice Milone : "Je sens mon groupe bien reposé de la trêve hivernale. J’ai récupéré un bon nombre de blessés et j’ai retrouvé un bel esprit de groupe et du mental. Mes joueurs travaillent bien depuis trois bonnes semaines et cela nous a permis de commencer 2020 avec deux partages, dont un chez le leader. Je sens un réel renouveau dans mon groupe comparé à la fin de la première partie de saison qui était compliquée pour nous."





Comment avez-vous préparé ce derby ?

C.C. :