Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Sang et Or qui tremblent jusqu’à la fin pour arracher la victoire mais y arrivent ! Six semaines d’invincibilité, cinq victoires d’affilée, ça commence à devenir très sérieux et comme les résultats des adversaires sont positifs pour eux, la seconde place est largement méritée… Et en regardant vers l’horizon, l’ombre de Namur n’est plus aussi éloignée… Bref, les matches à venir seront passionnants, ça fait longtemps que les supporters tournaisiens n’avaient pas été à pareille fête.

Le coach Jérémy Descarpentries pouvait une fois de plus respirer. "C’est vrai, on est soulagé. On a eu une belle réaction après avoir été menés 1-0 ; l’arrêt du penalty par Antoine nous fait du bien. Il a fallu attendre 30 minutes et être en situation de crise. Le groupe a fait le job."