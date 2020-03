Samedi à 20h15, l’Estu évoluera en déplacement à Merksem.

Si l’on en croit les statistiques de ces playoffs qui viennent de débuter, l’Olse s’exporte mieux (trois victoires) qu’il ne reçoit (deux défaites). Au rayon des succès à l’extérieur, l’on ne remuera pas la triste soirée qui a vu Tournai perdre 25-26 au hall des sports, par contre, l’on n’oubliera pas un beau succès des Estudiantins en banlieue anversoise (30-32).

Restons plus près de l’objectif avec le dernier week-end où Merksem a créé la surprise en allant s’imposer 26-31 chez le leader d’Houthalen. Les visiteurs menaient 12-19 à la pause et ont su préserver une bonne partie de leur avantage en fin de rencontre. Les artilleurs anversois de service furent essentiellement Slaven Barbaric (10), Alexandre Hayon (5), Thomas Kiebooms (4) et Simon Van Den Bergh (4). Ce sont les mêmes que l’on sait devoir surveiller à chaque confrontation.

Dans le même temps, Tournai, qui sortait d’une série de défaites difficiles à digérer, s’est joliment repris contre Courtrai. "Un match qu’il est toujours agréable de gagner contre notre voisin, souriait Luc Vercauteren. D’autant que l’on était dans le doute. Les gars m’ont permis de vivre les plus belles vingt minutes initiales que j’ai vues depuis mon arrivée ici. Et la suite fut très agréable avec de belles combinaisons, plus de concentration et, surtout, de l’envie."

Le mentor soulignait surtout le débit de 24 buts seulement : "La meilleure attaque reste la défense et de ce côté-là, nous avons été exemplaires."

Maintenant à quoi s’attendre à Merksem? "C’est une équipe qui a un très bon collectif et dont le comportement est pour l’instant bizarre. Elle a le gros avantage de jouer sans aucune pression et c’est un atout majeur, parfois. A nous d’être à la hauteur. Si on évolue avec le même mental que contre Courtrai et la même défense agressive, nous avons toutes nos chances."

Au niveau de la sélection, un point d’interrogation accompagne Sofiane Boudjellal, absent à l’entraînement mercredi sans motif. Plus inquiétant, Merlin Rosier s’est blessé aux ischios de la cuisse gauche contre Courtrai. Il est passé par les mains du kiné jeudi soir mais reste incertain pour samedi soir.

"Tournai a deux visages, soulignait Luc Vercauteren. J’espère qu’on verra le meilleur…"