Le Pays Blanc annonce l'arrivée la saison prochaine de Nicolas Bariseau. Âgé de 21 ans, Nicolas réalise une belle saison avec l'Union de Tournai, en P2A. Il va relever un nouveau challenge au Pays Blanc. Joueur offensif, mobile et adroit, Nicolas est motivé. "Je suis très heureux de rejoindre Antoing. Le discours du coach m' convaincu, tout comme le projet du club, le synthétique et la possibilité de jouer en P1. Tout cela va me permettre de progresser."