Triathlon : l'ET Chièvres lance le testathlon !

Plusieurs épreuves seront organisées prochainement par les Aviateurs. Le comité de l’Endurance Team de Chièvres a dû prendre la décision d’annuler le triathlon des Aviateurs 2020.

"En encodant les informations relatives au triathlon aussi bien selon une version classique qu’une version Covid-19, c’était le carton rouge à chaque fois, de quoi conforter notre décision", indique le président, Thomas Loquet.

Ce dernier avait mis sur papier 5 plans B. Au final, une idée s’est dégagée : le testathlon . "Les différentes données ont été encodées dans la matrice et c'est une carte verte qui a été donnée. Depuis, nous planchons sur un protocole pour la course et l'après-course afin de le présenter aux autorités. L'épreuve se déroulerait le 30 août avec un premier départ à 11h sur la distance d’un triathlon promotion. Un athlète s’élancera toutes les dix secondes et on commencera par les plus rapides. La limite au niveau des participants serait de 200 personnes avec une priorité d'inscription pour les clubs et athlètes les plus proches géographiquement, poursuit Thomas. Pour cette épreuve, on resterait sur Chièvres et plus particulièrement sur Tongre-Notre-Dame, qui sera le point névralgique. Le vélo et la course à pied partiront vers les villages de Ladeuze et de Vaudignies. Pour la natation, retour dans le canal Ath-Blaton. Si tout va bien, les inscriptions seront lancées fin juillet. En attendant, on peaufine les mesures à prendre avec les autorités."

L’ET Chièvres annonce aussi l'organisation d'un nouveau trail qui aura lieu le 16 janvier avec deux distances au programme : une de plus ou moins 10 km et l'autre de plus ou moins 20 km. Le tout se déroulera dans la région de Frasnes. Le nom de l’épreuve n’est pas encore connu.

Ce n’est pas tout. Pendant les vacances, le jogging des moissons devenu Grand Prix Jean-Luc Loquet en 2006 sera relancé.

"Cette 18e édition sera une version 2.0 en mode Covid-19. On devrait lancer ça vers la mi-juillet. Le principe est simple. Le circuit, long de 10 km, sera fléché en permanence de la mi-juillet jusqu’au 30 août, précise Thomas. Il faudra se rendre à Vaudignies et effectuer le parcours sans oublier d’activer sa montre connectée ou son application favorite pour mesurer la performance du jour. Il s’agira ensuite de synchroniser le tout sur l’application maintenant bien connue strava ou tout simplement de m’envoyer le résultat. A la fin des vacances, un classement sortira et les plus rapides seront récompensés."