Car ce n’est plus un report, c’est désormais une annulation pure et simple. Le triathlon des Chaufours n’aura pas lieu en 2021. Jacques Naveau et son équipe ont dû s’y résoudre.



"Il y avait déjà eu deux reports. Nous pensions pouvoir organiser l’épreuve à Péronnes au niveau du Grand Large, indique le président du TRIGT. L’organisation initiale devait avoir lieu début mai à Tournai, puis nous avions reporté à fin mai avant de prévoir la date du 27 juin, non plus à Tournai mais à Péronnes. Mais il y a encore trop d’incertitudes et des autorisations à recevoir, notamment des voies navigables. Nous sommes désormais tournés vers 2022, à Tournai ou à Péronnes. Nous réfléchissons à plusieurs formules, comme un triathlon classique ou un Xterra."

Malgré une bonne collaboration avec les autorités communales et la police, il reste quelques incertitudes qui nous obligent à annuler définitivement l’organisation de nos épreuves pour 2021.C’est en ces termes que le TRIGT annonce l’annulation du triathlon des Chaufours.