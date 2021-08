Trois S, pour Silly, saveurs - car il y aura des produits à déguster - et sport. Trois distances aussi : 7, 14 et 21 kilomètres. Voilà le menu du trail des 3S organisé le dimanche 29 août par la commune de Silly, l’ASBL Silly runners et le centre sportif local Sillysports dont Guillaume Ninforge, ancien vainqueur du marathon de Reims, est le responsable.

“Le parcours de 7 kilomètres est familial. Il comporte une seule difficulté. On sera dans le bois de Silly, explique Guillaume. Le parcours de 14 kilomètres sera déjà plus costaud, avec du dénivelé et des passages par des sentiers dans le bois. Quant au grand parcours de 21 kilomètres, on ira dans le bois de Silly et à travers toute l’entité, sur certains terrains appartenant à des privés, ainsi que dans des prairies. Nous ne sommes pas en Ardenne, mais il y aura tout de même du dénivelé.”

Dans le cadre de cet événement, Thomas Loquet, autre athlète bien connu dans la région, a organisé des sessions trail avec environ 25 participants dans le but de les préparer au trail des 3S.

Une place de choix sera réservée aussi aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants et aux joëlettes.

Canicross

Les parcours de 7 et de 14 kilomètres seront ouverts aux adeptes du canicross. “La discipline est en plein essor et nous voulions justement organiser une course dans l’entité, souligne Fanny Van den broeck, responsable de l’ASBL Dog, run&fun basée à Silly. Notre club compte 15 membres et nous nous entraînons une fois par semaine.”

Le volet environnemental n’a pas été oublié. “Nous allons fonctionner avec des gobelets non jetables”, précise Frédéric Drappier, du service des Sports de Silly.

Pas moins de 700 participants sont attendus. Un système de navettes sera mis en place. Jusqu’au 21 août, les inscriptions sont à 12 € (16 € le jour de l’épreuve).

>>> Infos sur traildes3s.be, au 068/25 05 14 ou via sports@silly.be