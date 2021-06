C’est à Walchsee, dans le Tyrol autrichien, que Robin Sottiau a une fois de plus maîtrisé à merveille le combiné natation-course à pied pour décrocher son troisième titre européen en aquathlon. Une très belle performance pour l’athlète de 31 ans de l’Endurance Team de Mouscron, ex-sociétaire du TRIGT. Entretien.

Robin, aviez-vous pu vous préparer correctement pour cette échéance ?

"L’an dernier, avec le confinement, j’en ai profité pour faire beaucoup plus de course à pied et j’ai vraiment progressé dans cette discipline. Le plus important, c’est la famille. Donc, j’essaie de m’entraîner sur ma pause de midi ou alors le soir, quand la petite est couchée. Maintenant, la confirmation de la tenue de ces championnats d’Europe est tombée fin avril, soit il y a deux mois. Le timing parfait pour se préparer."