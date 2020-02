Frère et soeur ont remporté le double mixte et se sont distingués aussi en simple.

Les championnats de Belgique de tennis de table pour jeunes ont souri à Alessi et Lilou Massart (Raquette Rouge Basècles). Ensemble, frère et soeur ont remporté le double mixte en cadets. Alessi est aussi champion de Belgique de double en cadets avec son équipier Xavier Wats et Lilou est sacrée championne de Belgique en double chez les minimes avec Elea Bureau.

"Alessi est aussi vice-champion de Belgique cadet en simple et Lilou vice-championne de Belgique minime", signale Sébastien Massart, leur papa.