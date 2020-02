Il n’a baissé pavillon en finale des 17-21 ans que face à un série A.

Bastien Devezon, B2 de la Palette Bon-Secours, est revenu des championnats de Belgique de jeunes avec un titre de vice-champion national. Belle performance donc dans la catégorie 17-21 ans.

"Mon début de tournoi a été assez difficile. J’ai eu du mal à me mettre dedans. En quart de finale, je suis mené 2-0 et je gagne 2-3. En huitième, j’avais joué un C2 mais la différence de rythme entre le C2 en huitième et le B4 en quart était grande. J’ai été pris à la gorge en début de rencontre mais j’ai su me remotiver. Après, en demi-finale, je joue encore un B4. J’ai gagné 3-1 et j’ai bien joué. J’étais content de moi. Après, en finale, on savait d’office qui allait gagner et il n’y pas eu trop de match. Le gars en face était A20. Je suis parvenu à lui prendre le premier set mais par la suite, je savais très bien que ça allait tourner en sa faveur."

Beau tournoi malgré tout pour Bastien !