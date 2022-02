Gérard Nauw ayant décidé de quitter la fonction, le Pays Vert devait, sans traîner, mettre un autre nom à côté du rôle de responsable technique de la formation des jeunes dans son organigramme. Question de respect du label trois étoiles attribué par la fédération ! C’est Benoît Cicigoi qui reprend la responsabilité du poste. Presque naturellement, on a envie de dire, tant l’ex-joueur du FC Ath ou de Belœil a cette fibre formatrice. Coordinateur à Vaudignies et Thumaide par le passé, il était déjà responsable du football à cinq au Pays Vert, tout en cumulant avec le poste d’adjoint dans le staff de la D3. Tâche qu’il n’abandonnera pas, l’approche du terrain restant un besoin qui se fait ressentir.

Benoît, était-ce envisagé cette nomination au poste de RTFJ ?

"Non, pas du tout. Pas à court terme ! Le retrait de Gérard a été soudain. Je le voyais poursuivre et moi rester dans mes rôles joués au sein de la structure du club même si, en continuant à me former, ça faisait partie de mes projections."

C’est donc arrivé plus tôt que prévu ; avez-vous dû réfléchir avant d’accepter ?

"Quand ce genre de proposition arrive dans un club où vous vous sentez bien, quand vous voyez la belle confiance du président, quand vous ressentez que votre travail plaît, alors vous ne réfléchissez pas trop. Vous foncez en vous disant que l’occasion est belle, tout en sachant qu’il y aura d’abord une période d’observation, de mise en place, de rencontres avec beaucoup de personnes, de suivi d’équipes que j’avais moins à l’œil car si je connais bien le football à cinq, je connais un peu moins le foot à huit et à onze."