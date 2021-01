Les joggeurs gardent le cap. Le club des Potes ô Maltés va proposer la cinquième édition de l’Hibiernale, une épreuve longue d’un peu plus de 10 kilomètres qui préfigure habituellement la reprise de la saison. Sauf que cette année, en raison de la situation sanitaire, l’Hibiernale se déroulera en version off et ce gratuitement.

"Le parcours sera accessible pendant trois semaines, du 16 janvier au 7 février. Les participants partiront de la Place Willy Devezon à Blicquy", indique Christophe Wattiez, président des Potes ô Maltés.

L’épreuve constituera aussi la première étape d’un nouveau challenge, celui des associations leuzoises, qui va englober 5 courses. "Les différents joggings vont se succéder et les parcours seront à chaque fois maintenus pendant trois semaines, poursuit Christophe Wattiez. Ceux des prochaines épreuves sont en cours de réalisation. Nous nous sommes associés avec la Gallaisienne, le JC Pipaix, les amis de la maison de village de Willaupuis et également Sport Evasion. L’objectif est notamment de faire découvrir les villages de l’entité de Leuze. Ici, chaque épreuve sera proposée en version off mais l’idée est de pouvoir l’an prochain, si la situation sanitaire est meilleure, organiser ce nouveau challenge de manière normale."

Les Potes ô Maltés s’occupent aussi de l’organisation du jogging de la Berlière à Houtaing, manche comptant pour le challenge ACRHO. "Nous avons dû annuler l’édition 2020 qui devait se tenir en décembre, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, mais nous avons décidé de proposer la Berlière en off également et la formule a très bien fonctionné."

Désormais, place donc au challenge des associations leuzoises, avec quelques récompenses à la clé pour pimenter l’affaire. "Il n’y aura pas de remise des prix, mais des lots seront tirés au sort parmi les participants aux 5 épreuves. Il faudra juste envoyer une preuve de votre participation sur notre messenger ou par mail", précise Christophe.

Le parcours sera fléché sous le label POM. Rendez-vous sur la page Facebook les potes ô maltés et sur l’événement 5e édition de l’hibiernale off.