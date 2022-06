Amateurs de tennis, on ne peut que vous conseiller d’aller faire un tour à Mouscron d’ici la fin de semaine et jusqu’au week-end prochain. Dès ce vendredi, le Tennis Union Mouscron accueille un rendez-vous unique dans la région : un tournoi exclusivement réservé aux Messieurs 1 de catégorie 5 étoiles. "Cela entraîne un prize money plus important pour le gagnant mais aussi la possibilité de décrocher plus de points pour le ranking", détaille Dominique Seynhaeve, responsable du TUM. (...)