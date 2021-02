La crise sanitaire que nous vivons permet parfois de se réinventer. C’est le cas du magasin de sport "Vert Autre Chose" situé à Herseaux. Le complexe abrite également un restaurant et Gaëtan Leconte, le propriétaire, est confronté à la fermeture du secteur de l’Horeca.

En guise de symbole, il a décidé de créer un parcours de 5 kilomètres auquel sont ajoutées 5 bornes supplémentaires toutes les deux semaines jusqu’à la réouverture des établissements.

"Tout le monde réagit différemment à cette pénible situation. On aurait pu se morfondre dans notre coin et râler en permanence mais on a souhaité transformer le négatif en positif", réagit l’indépendant.

Après un mois et demi, l’initiative rencontre un succès presque inespéré qui n’est pourtant pas surprenant. Le parcours, qui démarre et qui se finit devant le magasin de sport, est ouvert à tous et fait le bonheur de tous les profils.

"350 personnes ont déjà complété notre bulletin d’inscription disponible sur notre page facebook (SPORT NAT Mouscron). Certains viennent pour réaliser un tracé qu’ils n’ont jamais emprunté. D’autres le parcourent en se baladant en famille avec leur bulle. C’est pour ça qu’on a gardé la boucle de 5 kilomètres qui était au départ temporaire. Tout le monde y trouve son compte."

N’est-ce pas trop complexe pour lui d’allonger le parcours de cinq kilomètres toutes les deux semaines ? "J’habite proche de mon magasin et je connais par cœur le coin. On essaye d’éviter les grands axes routiers. Les parcours plaisent car on sort les gens de leur confort. Ils doivent suivre le fléchage et c’est très ludique. Beaucoup me disent qu’ils sont déboussolés positivement car ils habitent le quartier et ils n’étaient jamais passés par là."

Alors que cette initiative ne devait être que temporaire, l’idée de créer des parcours permanents germe dans la tête de Gaëtan Leconte. En attendant, il est l’heure de découvrir le nouveau tracé de 15 kilomètres qui est fléché depuis ce jeudi matin.