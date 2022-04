L’entraîneur tournaisien avait apporté pas mal de retouches en invitant Delobeau, Holuigue et Nadji à s’asseoir sur le banc.

Saint-Ghislain n’a plus rien à gagner mais montre directement qu’il n’est pas venu pour faire de la figuration. Si Gallo décoche le premier envoi qui s’envole, Wattiez réplique un peu plus précisément même si le ballon échoue à côté. On assiste alors à une première avec l’arbitre qui interrompt le match après le coucher de soleil pour permettre aux joueurs respectant le ramadan de s’alimenter.