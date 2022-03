La période des transferts bat décidément son plein et à Molenbaix, toujours engagé dans la course au titre en P1, ça bouge dans les deux sens. Ainsi, plusieurs joueurs ont choisi de rejoindre la saison prochaine Néchin, qui joue le titre en… P3A. Remi Keromest, Rachid Barah, Sullivan Agostino et le portier Dorian Carnoy feront partie de l’aventure. Un choix qui a priori peut sembler bizarre mais que les intéressés justifient tout à fait. (...)