L’an passé, après les quatre courses en début d’année, la saison fut interrompue, Covid oblige, et le Cross de masse de la Rusta fut la cinquième et dernière épreuve de la saison. Cette année, après Ere, Templeuve, Celles et le collège de Kain, l’épreuve de Gaurain constituait de nouveau le cinquième rendez-vous. Après le brouillard sur le Mont-Saint-Aubert le dimanche précédent, les conditions étaient ce samedi superbes pour le cross de masse (sur route) : le soleil était au rendez-vous et le vent quasiment nul.