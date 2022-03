Les grandes affaires reprennent pour le TRIGT. Le club sera encore présent sur tous les fronts, en Belgique comme à l’international.

Fin 2021, le président, Jacques Naveau, a reçu une excellente nouvelle sous la forme d’un courrier émanant du SPW. "Notre candidature à l’appel à projets Ambassadeurs - Wallonie ambitions Or a été retenue, confie Jacques. Nous sommes repris par le COIB et son président Jean-Michel Saive ainsi que par le ministre wallon des sports comme club Ambassadeur Or pour défendre les couleurs de la Wallonie en Grand Prix T3 et au championnat d’Europe des clubs qui aura lieu en Espagne ou au Portugal." Cette reconnaissance se matérialise par l’octroi d’une subvention de 15 000 €. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards. Car les défis ne manquent pas.