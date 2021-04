Une académie de VTT est en train de voir le jour à Enghien. Depuis un petit moment déjà, Hélène Vander Massen et Arduin Tabary souhaitaient développer ce projet. Il est désormais sur les rails.

"Nous avons tous les deux effectué du VTT en compétition , rappelle Arduin Tabary. C’est d’ailleurs par ce biais que nous nous sommes rencontrés. Nous avons un peu levé le pied quand nous avons eu les enfants. Lors de notre jogging du dimanche matin, nos enfants ont commencé à nous suivre en VTT et on s’est rendu compte que l’apprentissage du VTT sur les chemins de terre n’était pas si évident. De là est né le projet de créer cette académie."

L’idée n’a fait que germer encore plus avec le confinement puisque de nombreuses familles ont sorti les vélos depuis un an. "Même des gens qui n’avaient quasi jamais roulé de leur vie, assure Arduin Tabary. Il nous semblait donc que c’était le bon moment pour lancer l’académie."

C’est aux abords du centre Nautisport, à Enghien, que démarreront les activités. Si les jeunes sont ciblés, les adultes ne seront pas laissés de côté.

"Nous avons prévu une animation le samedi matin de 10 h à 11 h 30 pour les 6-11 ans, qui seront divisés en deux groupes : 6-8 et 9-11 ans. On se donnera rendez-vous dans le zoning face à Nautisport, sur des routes fermées à la circulation et donc idéales pour apprendre les bases en toute sécurité, poursuit Arduin Tabary. On pourra ensuite envisager des sorties plus longues. Il y a pas mal d’endroits boisés et propices dans le coin. Le bois de Silly ne se situe qu’à 4 kilomètres. Hélène et moi connaissons bien la région. Des amis vont aussi nous aider dans l’aventure."

Techniques de freinage

La première séance aura lieu ce samedi 24 avril. Il est juste demandé aux participants de signaler leur présence via la page Facebook de l’académie de manière à pouvoir, si besoin, faire appel à plusieurs encadrants en cas de forte affluence. Une séance sera aussi proposée le vendredi de 17 h à 19 h aux plus de 12 ans, donc aux ados et adultes.

Les créateurs de l’académie mettront l’accent par exemple sur les techniques de freinage, d’urgence notamment. "Et puis, en VTT, il faut être attentif à chaque instant et ne pas vouloir aller trop vite tout de suite. Nous allons aussi insister sur ces points", précise Arduin Tabary.