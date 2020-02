Tout était parfait pour le Pays vert jusqu’à la 85e minute. Les Athois menaient au score et tenaient les trois points mais deux coups francs consécutifs en fin de match auront finalement permis au Stade brainois de s’imposer et de se donner de l’air au classement.

"On faisait quasiment le match parfait", soupire Jimmy Hempte, le nouveau T1 du Pays vert. "On aurait dû mettre le deuxième pour se mettre à l’abri et cela ne s’est pas fait. L’équipe faisait ce qu’il fallait pour prendre les trois points ce dimanche mais deux phases arrêtées auront eu raison de nous."