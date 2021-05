Victime d’un cancer du système immunitaire il y a six ans, Alexandre Reybroeck a réussi son pari. Il est allé au bout de l’effort. A 35 ans, il souhaitait boucler son premier marathon et si possible en moins de 4 h. Double objectif accompli donc avec un chrono, même si cet aspect n’est pas le plus important, de 3h58.43 à l’arrivée à Wiers.

"Plusieurs amis m’ont dit de reporter l’échéance en raison de la météo, mais j’avais gravé cette date du 8 mai en moi, souligne Alexandre. Me voilà marathonien. A présent, je pourrai transmettre mon ressenti à d’autres. Tout au long du parcours, j’ai pensé à des événements qui ont jalonné ma vie. La souffrance vécue en course n’est rien à côté de la thérapie que j’ai dû suivre. J’ai reçu de nombreux encouragements et j’ai aussi senti beaucoup de respect par rapport à mon défi et à mon vécu. Ces éléments m’ont boosté."

Alexandre a accompli son pèlerinage. Un véritable exutoire après la maladie. "J’ai pu compter sur mon coach, Xavier Ramaekers, qui m’a suivi sur l’entièreté du parcours. Des amis sont venus me rejoindre à pied ou à vélo pour parcourir quelques kilomètres à mes côtés. Parfois, je voulais prendre part la discussion qui s'engageait mais mon coach me disait de ne pas parler et de continuer. Il faut dire qu’après un certain nombre de kilomètres, la moindre perte d’énergie peut être fatale. J’y suis arrivé. La Ville est venue me remettre une coupe, histoire aussi d’homologuer mon temps. J’ai été victime du syndrome de l’essuie-glace durant ma préparation, mais pendant la course, j’ai eu mal partout, sauf là. Au 30e, j’ai eu l’impression que de petites crampes allaient apparaître. J’avais les jambes lourdes, mais au final, rien ne s’est déclenché. Tant mieux. Au 39e kilomètre, je me suis senti pousser des ailes et j’ai accéléré. Mon rythme s’est alors déréglé mais il me restait encore assez d’énergie pour terminer. Je finis en moins de 4 h, une belle satisfaction même si ce n’était pas le plus important. A l’arrivée, je retenais me larmes. Enfin, pas tout à fait. En présence de mes proches, je pouvais me laisser aller. Il ne faut pas se retenir."

Le message qu’Alexandre veut faire passer est rempli d’optimisme. "A celles et ceux qui souffrent, je veux dire qu’il faut garder espoir, qu’il ne sert à rien de s’apitoyer sur son sort."