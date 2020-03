Maxime Verstraete (TRIGT) prend une belle deuxième place à l'institut libre des métiers.

Le challenge ACRHO faisait étape à Kain et plus précisément à l'institut libre des métiers ce week-end. Et au terme des 10,35 km, c'est Cedrik Van de Keere, peu habitué aux routes du challenge, qui s'est imposé.

Maxime Verstraete (TRIGT) prend une belle deuxième place tandis que Yannick Van Lunter complète le podium.



