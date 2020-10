Sauf annulation de dernière minute, le challenge ACRHO sortira d’une longue interruption ce dimanche à 10 h à l’occasion du cross de masse de la Rusta (9,5 km) organisé à Gaurain.

Evidemment, le déroulement de l’épreuve sera soumis à des règles strictes. " Un plan de circulation a été établi afin que les participants se croisent le moins possible, explique Vincent Gets, président de la Rusta. Ainsi, que ce soit pour les inscriptions et les sanitaires, il y aura à chaque fois une entrée et une sortie distinctes. Les échauffements seront aussi interdits sur la piste afin d’éviter les regroupements."