Les épreuves virtuelles de course à pied, soit sans rassemblement de nombreux coureurs, fleurissent en ce moment dans tout le pays. L’entité de Silly ne fait pas exception. L’ASBL SillySports et l’échevinat des Sports viennent de lancer la “Virtual Run” qui se déroule au départ du hall sportif à Bassilly. Objectif affiché : permettre au plus grand nombre de se dépenser.

Trois tracés accessibles

“Lorsque nous avons mis l’action au point, mon collègue Frédéric Drappier et moi, c’était avec l’idée de rendre les parcours accessibles à tout le monde, notamment aux enfants à travers un tracé d’1,6 km pour les 6-12 ans”