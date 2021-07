Le grand jour approche pour Romane Neufkens. À 16 ans à peine, la Lessinoise a l’honneur d’avoir été reprise chez les Young Yellow Tigers pour participer au Mondial U20 organisé conjointement par la Belgique et les Pays-Bas à partir de vendredi.

Une suite finalement assez logique pour la passeuse de Vilvoorde qui enchaîne les sélections depuis son plus jeune âge. "C’est toutefois une belle surprise pour moi, reconnaît la jeune femme. Je ne m’y attendais pas spécialement car nous étions trois joueuses en concurrence. Je pensais que la plus grande allait être privilégiée pour ses qualités de blocs. Mais finalement, j’ai été désignée. Mon service et ma faculté à défendre ont peut-être fait la différence."