Le rendez-vous, prévu du 10 au 13 septembre, a été confirmé

Le tournoi de Frasnes est chaque année un des incontournables de l'avant-saison de volley-ball en Belgique. Et il aura bien lieu en 2020. C'est du moins ce qu'ont confirmé les organisateurs en ce début de semaine, sous réserve de l'évolution de la situation liée à la crise du Covid-19.

Le tournoi, qui accueille habituellement de prestigieuses équipes étrangères, devra cependant s'adapter. Face à l'absence de certitudes concernant la rouverture des frontières, il se disputera uniquement avec des équipes belges. Il sera également organisé à Anvaing, dans la salle du club du Pays des Collines. Et non plus à Frasnes.