Les Dauphins ont été balayés à Anvers (13-6).

Mauvaise soirée pour Mouscron, qui a été largement dominé dans le match au sommet à Anvers (13-6). "C'est juste inadmissible. Nous avons été mangés dans tous les domaines", indique Julien Donche. "On a une superbe équipe mais il faut se ressaisir et arrêter de sous-estimer nos adversaires. Anvers est dorénavant le grand favori pour le titre, mais franchement, on a le potentiel pour montrer autre chose."