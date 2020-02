Les Dauphins auront fort à faire pour obtenir leur place en finale.

Les Dauphins mouscronnois se rendent à La Louvière ce samedi à 21 h dans le cadre des demi-finales de la coupe de Belgique. La partie ne s'annonce pas facile, comme en témoigne Julien Donche.

"Il faudra gérer une grosse pression. Il est toujours important de savoir tout remettre à zéro chaque semaine pour retravailler à fond et donc oublier cette bonne prestation dans le derby face à Tournai. Nous devrons nous remettre en question. Avec tout le respect que nous avons pour nos amis voisins en reconstruction, Tournai ne joue pas le top cette saison tandis que La Louvière est actuellement troisième du championnat. On les joue chez eux et nos adversaires seront motivés comme jamais. Il y aura un public de feu pour les soutenir. Bref, il va vraiment falloir aller la chercher. Cette montée en puissance exigée est plus qu'obligatoire ce samedi."