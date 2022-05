Water-polo: Eliminé aux tirs au but, le RDM pointe l’arbitrage Tournai-Ath-Mouscron Loic Defoort (avec N. Dum). © LCDT01

Cruelle désillusion chez les Hurlus qui voient Anvers accéder aux demi-finales lors de la loterie. La frustration était de mise.



Éliminé aux penaltys à Anvers, Mouscron ne jouera pas les demi-finales de la Coupe samedi. Une sortie de piste synonyme de fin de saison qui ne sera pas sans suite. "On a 48 h pour monter un dossier et on le fera car tout ce cirque lié à l’arbitrage dans le polo doit s’arrêter, signale le joueur Julien Donche. (...)