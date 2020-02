Il n’y a pas photo. Anvers-Mouscron, c’est l’affiche de la Super Ligue, entre les deux coleaders incontestés du championnat.

Les deux équipes n’ont perdu qu’une seule fois cette saison. Pour Anvers, c’était face à La Louvière. Et pour les Dauphins mouscronnois, c’était contre… Anvers, au match aller.

Anvers possède la meilleure attaque (206 goals) et la meilleure défense (78 buts encaissés) alors que Mouscron affiche la deuxième force de frappe (173 buts) et la deuxième défense (82 buts pris). Voilà pour les présentations. Inutile de dire que Mouscron va jouer gros ce samedi soir en terres anversoises. "C’est le gros match du moment qui va attirer tous les regards. Anvers partira avec un léger avantage suite à son succès à l’aller. En plus, nos rivaux nous reçoivent", souligne Julien Donche, joueur de Mouscron.

Il n’est pas nécessaire de préciser l’enjeu hyper important pour ces deux équipes qui visent le titre. "Le vainqueur de la rencontre prendra un avantage considérable dans cette optique. Nous nous sommes déjà inclinés une fois face à eux cette saison, d’où le sentiment de force qu’ils doivent avoir. À nous d’inverser la tendance."

Julien et ses équipiers savent qu’il faudra profiter de la moindre occasion et de la moindre baisse de régime de l’adversaire. Ils veulent y croire.

"Quand on réfléchit bien, avec la division des points par deux en play-offs, perdre ne serait pas tout à fait catastrophique. Et puis, les Anversois ne sont pas infaillibles. La preuve avec leur défaite contre La Louvière."

L’effectif devrait être au complet. "Il n’y a que quelques petits bobos qui seront vite oubliés avec l’adrénaline", assure Julien.

Quelles seront les clés du match ? C’est simple, Mouscron devra tout donner. "Ça m’étonnerait qu’on gagne en comptant uniquement sur les individualités. Seul le travail collectif paiera. Il faudra évoluer à fond pendant une heure, sans relâche, jouer très physique et se montrer costauds à tous les niveaux, les brusquer pour tenter de les faire douter dès l’entame de match. Bref, il faudra que chacun accomplisse un énorme travail."