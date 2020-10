Water-polo : toujours pas de match pour Mouscron ! Tournai-Ath-Mouscron Geoffrey Devaux La rencontre face à Malines a été remise alors que les deux clubs voulaient jouer. © Tam.be

Toujours pas de premier match de championnat pour Mouscron. Les Dauphins ont appris peu avant leur rencontre face à Malines que leur match était remis. Une incompréhension…protocolaire.



"Un mail a été envoyé aux clubs samedi à 12h48, demandant avant le match que tous les joueurs présentent une attestation de médecin de reprise sportive. C’était un peu tard, confie Julien Donche.



"En vertu du nouveau règlement du 1er octobre mis à jour le 6, Mouscron n'était plus dans ce protocole, mais ce n'était apparemment pas l'avis de la fédération. Une course contre la montre a été lancée afin de trouver une solution et de rassembler les papiers. Mais un arrangement a été trouvé avec Malines avec une attestation sur l'honneur que les joueurs mouscronnois alignés ce soir étaient safe. Un mail a été envoyé à la fédé avec les divers éléments et pour les non justifiés une attestation sur l'honneur qu'ils sont en ordre et que le papier serait fourni lundi. Nous avons expliqué que le nouveau protocole n'était pourtant pas d'application pour Mouscron, les cas datant d'avant le 1er octobre. Incompréhension totale quand à 17 h nous avons reçu un non catégorique avec report du match, même après avoir contacté à nouveau la commission sportive fédérale pour appuyer notre envie de jouer le match. Il y avait accord mutuel entre Malines et nous mais nous n’avons pas pu jouer."



En guise de consolation, les Mouscronnois se sont entraînés…