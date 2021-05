Wiers : le club pleure son correspondant qualifié Daniel Olivier Tournai-Ath-Mouscron G. Dx Il est décédé à l’âge de 48 ans. © Devaux

Le RFC Wiersien, qui avait déjà dû faire face au décès inopiné de son président Jean-Louis Nève l’année dernière, est à nouveau en deuil. Daniel Olivier, son correspondant qualifié, est décédé. Il n’avait que 48 ans.



Très actif au niveau du club et figure bien connue dans le village, Daniel Olivier était apprécié pour son dévouement. Il s’était notamment beaucoup investi auprès des équipes de jeunes et des Réserves également et n’hésitait jamais à donner un coup de main lors des festivités et activités du club.



Le RFC Wiersien lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux et les témoignages de sympathie ont afflué d’un peu partout.



A son épouse, à ses enfants et à tous ses proches et amis, la DH Les Sports présente ses plus sincères condoléances.