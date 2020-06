Christelle Durieux succède à Jean-Louis Nève, parti bien trop tôt le 14 mai dernier.

The show must go on, comme on dit. La disparition, à l’âge de 53 ans, de Jean-Louis Nève le 14 mai dernier a créé l’émoi au sein du football régional et plus particulièrement du club de Wiers, dont il était le président.

Le CA wiersien a pris le temps de la réflexion avant d’envisager la suite des événements. Au final, c’est Christelle Durieux qui a été choisie pour succéder à Jean-Louis.

"Je ne suis pas là pour le remplacer. Je vais tenter de poursuivre son travail avec l’ensemble de l’équipe", dit-elle.

Maman de deux enfants, Christelle baigne dans le milieu du foot depuis très longtemps. Elle y a même joué, à Wiers, village dont elle est originaire. Elle était entrée au CA cette année.