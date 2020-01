Il est déjà loin, le temps où Xavier Berthe arpentait les pelouses sous la vareuse du Pays blanc. Passé ensuite par Dottignies, le RFC Tournai, Gullegem et aujourd’hui actif au KWS Lauwe, Xavier aura donc fait connaissance avec les séries flandriennes et nationales. Dans quelques mois, il sera de retour dans le championnat hennuyer puisqu’il s’est lié à Péruwelz.

"Je suis en contact depuis plusieurs saisons déjà avec Patrice Meurant, ex-coach et aujourd’hui directeur sportif de Péruwelz. Après mon passage à Dottignies, je suis parti à Tournai. J’ai ensuite vécu une bonne expérience à Gullegem, même si là-bas, tout ne s’est pas passé comme je l’aurais vraiment espéré."

À Lauwe, équipe de P1, Xavier vit une saison un peu délicate. "Je m’entraîne et je suis tantôt repris, tantôt pas. En fait, je n’entre pas vraiment dans les plans du coach. Dans les Flandres, on est fixé tôt. J’avais signifié que je ne comptais pas rester. Jonathan Krys, le T1 de Péruwelz, m’a contacté. Lors de notre première rencontre, le courant est bien passé et son discours m’a plu." (...)