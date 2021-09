À l’image du Pays Blanc, Yanis Derbal réalise un début de saison canon. Auteur de 5 buts et de 3 assists, le format de poche antoinien se sent d’abord très bien physiquement, et pour cause.

"Durant le Covid, j’ai continué à m’entretenir en faisant de la course à pied ainsi que du crossfit, indique-t-il. C’est ce qui fait la différence aujourd’hui. En plus, dans le groupe, on travaille tous les uns pour les autres. C’est important aussi."

Sur son flanc, Yanis, fan du jeu de possession, veille à effectuer et à respecter son travail défensif. "Offensivement, l’entraîneur me donne carte blanche. Dans les 40 derniers mètres, je dois régaler, provoquer un maximum, amener des actions dangereuses." (...)