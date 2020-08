Souffrant d’une pubalgie qui s’est aggravée au cours de la précédente saison, Yassine El Ghandor met tout ce qui est possible de son côté pour que ses problèmes physiques ne soient plus qu’une histoire ancienne afin de venir aider le RFC Tournai à mener à bien ses objectifs.

Yassine, comment se passe votre revalidation ?

"Pour l’instant bien ! J’ai pris cette blessure en charge dès que le confinement a été décrété en mars dernier. Je sentais que je ne pouvais plus tenir. J’ai joué toute la saison passée en étant diminué, je me suis dit que si je voulais être à nouveau performant, il fallait obligatoirement que je me soigne. J’ai commencé un long chemin bien ennuyant de revalidation mais je commence à voir le bout du tunnel."

Vous êtes allé voir un médecin à Paris ?

"Effectivement, je suis allé voir un top chirurgien en Europe, si ce n’est dans le monde, en la personne du Dr Gilles Reboul. C’est lui qui a pris en charge l’opération de grands joueurs comme Marco Verratti.



(...)