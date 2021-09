À cause des inondations qui ont frappé la région hutoise dernièrement, la Real et Waremme ont inversé le match qui les oppose. Dimanche, c’est donc au stade des Camomilles qu’il faudra se rendre pour assister à cette deuxième journée de championnat.

Un enchaînement à domicile que les troupes du trio Dehaene-Delanghe-Milone comptent bien mettre à profit. Pour cela, il faudra rattraper les deux points perdus face à Jette (0-0). "En boxe, on dirait qu’on a gagné aux points, détaille le portier, Yoran Chalon. "On a eu les meilleures opportunités mais sans se montrer ultra-dominateur non plus. Le point positif reste que, les années précédentes, on perdait ce type de rencontres. Ici, on va se contenter d’un point. On va essayer d’enchaîner avec une victoire. Le fait de jouer trois fois à la maison, c’est à double tranchant. Si on réalise trois bons résultats, on accrochera tout de suite le bon wagon. Si on enchaîne trois contrecoups, on se mettra d’entrée de la pression". (...)