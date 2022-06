L’air de rien, c’est une petite page qui se tourne à Acren avec le départ de Yoran Chalon. Arrivé au club en 2017, le portier était rapidement devenu un incontournable de l’effectif et une pièce importante dans le vestiaire acrenois. Mais l’année prochaine, il relèvera un nouveau défi au CS Braine. "Cela n’a pas été une décision facile à prendre, reconnaît le gardien. Habituellement, chaque année, on trouvait rapidement un terrain d’entente avec Denis (Dehaene). En janvier ou février, je savais que je prolongeais. Je n’écoutais donc jamais les autres propositions. Mais cette fois, sans raison particulière, nous n’avons pas eu cette discussion. Braine est arrivé et j’ai été emballé par le projet."