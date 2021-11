Une Wallonne en tête d’un classement de régularité en cyclo-cross, disputé en Flandres, ce n’est pas courant. Mais c’est pourtant le cas avec Zélie Graux qui mène la danse dans l’Oxyclean Cyclo-cross Challenge. Après dix des vingt-cinq manches, la cycliste de Vellereille-les-Brayeux est première avec 283 points, soit 32 de plus que Nette Coppens et 84 de plus que Hanne Gevers, ses premières poursuivantes. Dans le top 10, on retrouve deux de ses coéquipières du Team Colnago Offroad, Lucie François, septième, et Juline Delcommune, neuvième. "Remporter le classement général de ce challenge devient un objectif", commente Zélie Graux, qui a été la meilleure des juniores à Moerkerke. "Et j’aimerais vraiment parvenir à être sélectionnée en équipe nationale belge pour un Championnat ou pour des manches de la Coupe du Monde..." (...)