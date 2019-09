Les Molenbeekois ont mené au score avant de subir la loi d’une équipe plus expérimentée.



Une semaine après avoir brillé sur la pelouse du Lierse, le RWDM se voyait proposer un nouveau test face à Deinze, l’un des principaux candidats à la montée en D1B. Pour l’occasion, Fred Vanderbiest faisait confiance à l’équipe victorieuse au Lierse en alignant le même onze de base.

Face à une équipe de Deinze bien organisée, solide défensivement, les Molenbeekois ont mis le pied sur le ballon et se sont montrés patients à la construction. Le centre de Cabeke à la 10e mettait le feu dans le rectangle visiteur mais personne ne parvenait à le dévier.

Ce n’était que partie remise puisqu’un quart d’heure plus tard, le RWDM combinait bien sur la droite, le ballon revenait dans les pieds de Libert qui, à l’entrée du grand rectangle, ne se posait aucune question et envoyait une frappe sèche dans le but de Vandenberghe.

Mené, Deinze se décidait alors à sortir et envoyait Sadin à la faute, le gardien molenbeekois accrochant Mertens dans la surface. Ce dernier se faisait justice et rétablissait la parité.



En difficulté avant la pause, le RWDM l’était encore plus après la pause mais parvenait à faire le gros dans les moments difficiles. Jusqu’à la 85e et ce contre assassin de Challouk ponctué par une volée assassine de Mezine.





RWDM: Sadin, A. Cabeke, Ruyssen, Fabre, G. Cabeke (46e Verboom), Massengo (22e Brouckaert), Libert, Dequevy, Napoleone, Vercauteren, Mbuba (80e Cornet).

Deinze: Vandenberghe, De Schutter, Boone, De Greef, Schils, De Looze (46e De Smul), Le Postollec, Vansteenkiste, Tarfi, Challouk, Mertens (82e Mezine).

Arbitre: M. Baton.

Avertissements: Brouckaert, Napoleone, Vansteenkiste, A. Cabeke, Tarfi.

Les buts: 25e Libert (1-0), 35e Mertens sur pen. (1-1), 85e Mezine (1-2)







Lierse – URSL Visé 1-2

Superbe opération pour des Mosans qui engrangent leur première victoire en D1 amateurs. Pourtant, l’affaire était mal engagée suite à une frappe exceptionnelle de Kindermans terminant sa course dans la lucarne de Jaa. La chance des Visétois vient d’une égalisation tombée, sur corner, juste avant le repos. Via Debefve, qui s’offrait un beau cadeau d’anniversaire. Après le repos, les Liégeois parvenaient même à prendre l’avance contre une formation locale jouant pour la victoire. Et le bourreau des Lierrois était Kasmi, un ancien de la maison monté au jeu…



Lierse : Rausin; Nelissen, Wils, Vinck, Kindermans, Buyens, Kargbo, Smolders, Alves Da Silva, Frans, Vermeiren.

URSL : Jaa; Gerits, Debefve, J. Célestine, Manfredi; Thuys, Nakhid, Said; Perseo, Sawaneh, Sambu Mansoni.

Arbitre : M. Stevens

Avertissement : Perseo

Les buts : 25e Kindermans (1-0), 43e Debefve (1-1), 79e Kasmi (1-2)





Seraing – Rupel Boom 4-1

Dès le départ, on discernait les intentions anversoises : attendre les Sérésiens et espérer une rapide reconversion concluante. Tout le premier acte, Seraing a omis de concrétiser ses actions, principalement via Sanogo et Stevance, qui ont hérité des deux plus belles possibilités. Les Liégeois se montraient bien plus efficaces après la pause. Après deux feintes de frappe, Al Badaoui expédiait un envoi ras de sol imprenable pour égaliser. Sanogo, lui, avait choisi le slalom géant afin de donner l’avance aux Métallos. Ce renversement de situation était confirmé par Cascio, à la réception d’un centre en retrait d’Al Badaoui. Le festival se poursuivait grâce à une frappe enroulée d’Al Badaoui, très en verve depuis les trois coups. Au-delà du succès, les Métallos sont surtout parvenus à inverser le score face à une formation d’abord soucieuse de défendre…





Seraing : Werner; Swers, Faye, Machado, Kilota; Sabaouni, Labylle (89e Mroivili), Al Badaoui; Cascio (85e Walbrecq), Stevance (73e Gueye).

Rupel Boom : Figys; Kasteleyn (68e Siebens), Daeseleire, De Paepe, Farin, Spaenhoven; Augustynen (34e Rubanguka), Put; Schaessens (73e Jaeken), Binst, Laureys.

Arbitre : M. Sayoud

Avertissements : Werner; Binst, Put

Les buts : 25e Schaessens (0-1), 51e Al Badaoui (1-1), 61e Sanogo (2-1), 70e Cascio (3-1), 81e Al Badaoui (4-1)





Olympic 2 - Dessel 1

A la maison, l'Olympic espérait conserver son brevet d'invincibilité. Mais, en face, Dessel est solide. Les Dogues loupaient une énorme occasion en première période ! Durieux était trop collectif. Les visiteurs, eux, se montraient plus précis. Sur coup franc, Dufour nettoyait la lucarne de Moriconi : 0-1 ! Les visités poussaient pour revenir. En vain.Dès la reprise, les Carolos obtenaient un penalty, pour une faute sur Mbaye. Van Den Kerkhof égalisait ! Dans le dernier quart d'heure, Khaida donnait l'avantage aux Dogues. Il profitait d'un beau corner de Kabeya pour placer sa tête. Dessel poussait tant et plus pour revenir dans le coup. Mais l'Olympic ne lâchait rien.

C'est un sans faute pour les hommes de Czernia en ce début de saison ! J.De.



Arbitre : M. Patris.



Avertissements : Dufour, Laurent, Jiyar, Smet, Thibaut.



Buts : 37e Dufour (0-1), 47e Van Den Kerkhof (1-1 sur pen.), 78e Khaida (2-1)



Olympic : Moriconi; Van Den Kerkhof, Laurent, Castellana, Thibaut; Sbaa (64e Vanderbecq), Durieux, Khaida, Jiyar (83e Castronovo); Lamort (72e Kabeya), Mbaye.



Dessel : Kustermans; Smet, Lenaert, Haagen, Boujouh (85e Allaerts); Janneh (72e Jutten), Moutawakil, Dufour, Brugelmans; Janssens, Versmissen.











La Louvière-Centre – Tubize 1-2



Après dix premières minutes compliquées, l’URLC mettait enfin le nez à la fenêtre et obtenait un penalty pour une main de Tawaba sur un centre de Delbergue, mais Dansoko envoyait dans les nuages. Les Tubiziens répliquaient via une tête de Garlito qui passait un fifrelin à côté. Ce même Garlito se présentait seul devant Cremers qui s’interposait avec brio (44e). Juste avant cela, Dahmane n’avait pu conclure sur un service de Delbergue. Au retour des vestiaires, Delbergue offrait un nouveau caviar à Dahmane, qui cette fois, ne loupait pas l’occasion d’ouvrir le score. Les Sang et Or continuaient à mener la vie dure aux Loups (qui rataient le break via Dahmane à la 61e), et parvenaient à recoller au score suite à une belle combinaison ponctuée joliment par Saenz. A une minute du terme, Garlito échappait à la défense locale et crucifiait Cremers pour offrir une première victoire, qui plus est méritée, aux Brabançons dans ce championnat. C.D.

URLC : Cremers ; Saidane, Luhaka, Félix, Herzallah ; Delbergue, Miroux, Utshinga (77e Lankar), Damraoui (51e Bouchareb), Dansoko ; Dahmane.

Tubize : De Bie ; Decostere (62e Vanhoutte), Cachenaut, Tawaba, Rigoni ; Ali Moussa (68e Setti), Goudiaby, Lokando, Garlito, Saenz ; El Omari (86e Giusto).

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Decostere, Setti.

Les buts : 48e Dahmane (1-0), 77e Saenz (1-1), 89e Garlito (1-2).