Sur le coup de 20h, l'Union Namur accueillait Acren-Lessines, tandis que Hamoir se déplaçait à Durbuy.

UR Namur-FLV-Acren-Lessines 3-2

Après une semaine agitée en coulisses et un changement d’entraîneur, on était curieux de voir le visage de l’UR Namur-FLV. Alors qu’Acren ne rentrait pas dans son match, on voyait les Merles à l’initiative et auteur d’un pressing qui payait dès les premiers instants, Lwangi profitant d’une mauvaise passe en retrait d’un défenseur adverse pour fixer le gardien. Servi par Becker, Senakuku doublait la mise à la 25e. Sonnés, les Hennuyers se reprenaient quelque peu après la pause. Si sur un centre, Senakuku manquait le 3-0, Houzé ne loupait pas l’occasion de réduire l’écart sur un service de Tachenion à l’heure de jeu. A la 75e, Bellia lançait Garcia Dominguez dont l’envoi était repoussé par le portier Bourguet, mais De Bock suivait bien pour l’égalisation. Namur trouvait cependant les ressources morales pour arracher les trois points, Senakuku se jetant pour conclure un travail de Lwangi et Gerodez.

UR Namur-FLV : Bourguet, Ndiaye, Vander Cammen, Cagnina (67e Palmeri), Descontus, Gerodez, Langwi, Valcke, Becker, Senakuku, Van Den Abeele (78e Zidda).

Acren-Lessines : Chalon, Nsingi, Franquin, Aragon, Tachenion, Toussaint, Baelongandi (69e Bellia), Coulibaly, Houzé (69e De Bock), Leleu, Garcia Dominguez.

Arbitre : Denuit.

Avertissements : Ndiaye, Coulibaly, Nsingi.

Buts : 3e Lwangi (1-0), 25e Senakuku (2-0), 60e Houzé (2-1), 75e De Bock (2-2), 81e Senakuku (3-2).





Durbuy – Hamoir 1-1

Deux points de perdus pour Durbuy.



Aux commandes durant 75 minutes, Durbuy a laissé filer deux points dans le temps additionnel. Il ne fallut que 15 minutes à Jean-Désiré Tibor pour ouvrir la marque. Lancé parfaitement dans le dos de la défense, le buteur maison s’en alla crucifier Biersard. Juste avant la pause, Dessart hérita d’une occasion en or d’égaliser sur pénalty. Le Liégeois tenta une panenka, cependant anticipée par Wets qui détourna l’envoi. En seconde période, la domination durbuysienne se montrera finalement stérile. Incapable de tuer le match, les Nordistes se firent rejoindre dans l’ultime minute du temps additionnel par Lafalize. Un coup dur pour les hommes d’Hervé Houlmont qui méritaient mieux. Á signaler que la rencontre a recommencé avec 25 minutes de retard dans le second acte, la faute à un problème d'éclairage.



Durbuy : Wets, Tietcheu, Gorry, Hanrez (46e Demarteau), Choukri, Bury (78e François), Tibor (92e Casa), Donneux, Fransquet, Saccio, Laloux.



Hamoir : Biersard, Lecerf, Biscotti (60e Lambrecht), Timmermans, Yilmaz, Lafalize, Ceylan, Alaimo, Biersard, Dessart.



Arbitre : T.Diskeuve.



Avertissements : Hanrez, Donneux, Fransquet, Bisconti, Alaimo, Lecerf.



Les buts : 15e Tibor (1-0), 94e Lafalize (1-1).