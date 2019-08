Au programme de ce samedi, les déplacements du Wallonia Walhain à Jette, et du Kosova Schaerbeek à Ath sur le coup de 19h. Une demi-heure plus tard, Wavre accueillait le Léo Uccle et Pont-à-Celles était opposé à l'Albert Quévy-Mons. Sur le coup de 20h, Ganshoren se déplaçait à Tournai.





Pays Vert - Kosova Schaerbeek (2-1)

Dès la 6eminute, Vandeville ouvrait le score pour les Athois grâce à un bel assist de Jadot. Malgré une domination territoriale, le Pays Vert se faisait surprendre à la 17esuite à un but gag contre son camp de Sam Leleux. Les deux équipes parvenaient à s’octroyer plusieurs belles opportunités mais les deux portiers faisaient le boulot dans leur rectangle. A 15 minutes du terme Ramser servait parfaitement Vandeville qui reprenait le cuir d’une sublime reprise de volée et trompait Diaz. A quelques minutes du terme, Ramser marquait sur pénalty mais il devait le retenter car le gardien adverse n’était pas sur sa ligne. Lors de sa seconde tentative, il envoyait leur cuir au-dessus du but. Victoire compliquée des Athois qui peuvent à présent profiter de leur Ducasse.

Pays Vert : Mercier, F. Dubois, J.Dubois, Pieraert, Fievez, Sa. Leleux (61eVallera), Sv. Leleux, Hospied (78ePaternostre), Eckhaut (65eRamser), Vandeville, Jadot.

Kosova Schaerbeek : Diaz, Saavedra (60eAbanda), Mukota, Hammas, Fonkeu, Toufik, Eale, Da Cruz, Alcazar (66eNgoma-Mbumba), Mandoudane, George.

Avertissements : F. Dubois, Sa. Leleux, Hammas, Ramser.

Les buts : 6eet 76eVandeville (1-0 et 2-1), 17e Sa. Leleux csc. (1-1).

Les Jettois arrachent un point

JETTE - WALHAIN 2-2

Un envoi de Kaba pourtant pas imparable surprenait Laborne en vue du repos.

Après la pause, l’équipe locale parvenait à égaliser via un joli but signé Karamoko. Mais l’excellent Mukuna-Trouet redonnait l’avance aux Walhinois. Pas pour longtemps car un envoi dévié de Cruz permettait aux Jettois d’obtenir le point du courage.

JETTE : Laborne ; El Bahodi (79e Requejo), Kamara, Verrue, Camara ; Cruz, Orly (69e Concepcion), Cortvriendt ; Nendaka (79e Agorakis), Karamoko, Kaponda.

WALHAIN : Kudimbana ; Mathieu, Nahounou, Javorina, Azzouzi ; Ben Sliman (68e Barry), Di Vrusa, Bamenga ; Kaba, Aboa (52e Roisin, 81e Can), Mukuna-Trouet.

ARBITRE : M. Gillet.

AVERTISSEMENTS : Kaponda, Cruz, Nahounou, Verrue.

LES BUTS : 45e Kaba (0-1) ; 72e Karamoko (1-1), 82e Mukuna-Trouet (1-2), 87e Cruz (2-2).





Belle première pour Buzet !

Pour sa première en D3 amateurs, Pont-à-Celles a pu se jauger face à la solide équipe de Quévy. Les visités réalisaient une bonne première période. Mais ils manquaient trop d'occasions. Mons, lui, profitait d'une erreur de marquage pour débloquer la situation après le quart d'heure.Au retour des vestiaires, le match était fermé. Les deux équipes s'offraient une bataille du milieu de terrain. Urbain égalisait à vingt minutes du terme. Boucher donnait l'avantage. Sow touchait le cadre dans la foulée.Pont-à-Celles : Delwarte; Murrone, Urbain, Ficheroulle, Afflisio; Boumediane (68e Brismez), Van Roosendael, Antenucci, Hauben; Cuypers, Boucher.Quévy : De Amecis; Lericque, Frise, Leclercq, Ulens; Verstraeten (49e Debole), Michel (65e D'Errico), Lesage, Mairesse; Mbenti (79e Bah), Sow.Buts : 15e Michel (0-1), 71e Urbain (1-1), 82e Boucher (2-1).Avertissements : Afflisio, Frise, Lericque.Arbitre : M. Liegeois.





Wavre - Léopold 0-0

Sur le papier, ce duel entre la très jeune équipe de Wavre et l’expérimentée formation du Léopold semblait disproportionné. Une réalité qui ne s’est pas traduite sur le terrain, que du contraire. Si Karagianis fut le premier à créer le danger, Wavre a réagi en équipe, s’appuyant sur un bloc solide et motivé. Edras Tshanga et Mangunza obligeaient même Hatefi à sortir deux parades alors que les Woluwéens bouclaient la première période avec six cartions dans l’escarcelle. Le Léo obtenait un penalty à la reprise mais Bossekota l’envoyait au-dessus du but. Des Woluwéens qui ont dominé toute la seconde période, sans jamais parvenir à apporter un réel danger devant la cage de Monteiro.

Wavre: Monteiro, Emponza, Iglicki, Devillé, Demey (78e Makengo), Goy, Karoun, Guler (55e De Bluts), Swen, Mangunza, Edras Tshanga.

Léopold: Hatefi, Kano, Nicaise, Lokilo, Aydouni, Diop (57e Dano), Shamavu, Naâmane (63e Eckelmans-Berkes), Bossekota (72e Serville), Karagianis, Ruiz.

Arbitre: M. Winski.

Avertissements: Karagianis, Aydouni, Kano, Diop, Lokilo, Edras Tshanga, Shamavu.





Tournai - Ganshoren 0-2

Premier match de la saison à domicile et première défaite pour les Sang et Or sur le score de 0-2 face à une belle équipe de Ganshoren.

Les visiteurs inscrivaient leurs deux buts en première mi-temps, le premier en début de rencontre suite à une perte de balle dans l'axe, Kambala profitait de l'occasion pour ouvrir la marque. Le même Kambala doublait la mise juste avant la mi-temps grâce à lob magnifique des 30 mètres.

Tournai réagissait en seconde mi-temps mais n'est pas parvenu à convertir ses occasions. Première défaite logique pour les hommes de Carl Deviaene, qui ont pêché dans l'efficacité devant le but.

Tournai : Dannel, Deschrijver, Bouziane (89e Holuigue), Morain, Pio, Leganase, Detemmerman (59e Denays), Willot, Hustache (72e Dekampener), Delacourt, Petit;

Ganshoren : Suederick, Tchoutang, Vanderhaegen, Camara, Garcia Calvete (80e Scholl), Kumba, Nerinckx, Famo, Kambala (63e Van Der Vennet), Et-Takny, Timmermans (74e Sefgini);

Les buts : 8e Kambala (0-1), 43e Kambala (0-2)

Avertissement : Hustache, Morain, Petit, Famo, Kumba

Arbitre : Mr Muratore

Nicolas Matloka