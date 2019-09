Succès de la Raal, des Francs Borains ou encore de Verlaine et d'Hamoir





Raal - Tilleur 1-2

Cette rencontre Tilleur – Raal inversée, le match se jouait à La Louvière. Dans leur stade du Tivoli, les Loups l’ont déclaré à nombreuses reprises : ils veulent être intraitables ! C’est dans cette optique, et même si l’on jouait administrativement Tilleur – Raal, que les hommes de Fred Taquin entamaient la rencontre tambours battants. Pris à froid, Tilleur était rapidement mené via un but de Mputu, son ancien avant. Boostés par ce but, les Loups poussaient encore et toujours, sans parvenir à doubler la mise.

Comme souvent en football, celui qui ne concrétise pas ses occasions est puni. C’est ainsi que, sur une mésentente entre Dewolf et Louagé, Tilleur revenait au score. En seconde, les visiteurs profitaient d’une faute anodine aux abords de la surface pour passer devant. Sur coup-franc, Falcione envoyait une superbe balle sur le poteau, celle-ci revenant sur le dos du malheureux Dewolf. En fin de match, les locaux tentaient de pousser, sans jamais parvenir à percer le bloc de Tilleur. (A. Del.)

La fiche du match

RAAL La Louvière : Dewolf ; Djoum, Denayer, Louagé, Malela (78e Debelic); Lazitch, Franco, Galvez-Lopez (75e Depotbecker) ; Bruylandts, Mputu (66e Renquin), Henri

FC Tilleur : Filieux ; Lapierre, Zennaro, Soumahoro, Van Roosebeke (51e Riga) ; Gerstmans, Meunier, Falcione ; Wanderson, Jacquemart (75e Beaupain), Cossalter

Arbitre : Mr Christien

Avertissements : Galvez-Lopez, Zennaro, Meunier, Beaupain

Les buts : 17e Mputu (0-1), 40e Jacquemart (1-1), 53e Dewolf CSC (1-2)





Rebecq – Francs Borains 2-3

Partie pour le moins décousue au cours de laquelle les Borains ont oublié de se mettre à l’abri. Rebecq a joué avec ses moyens, beaucoup trop nerveusement mais est finalement passé près de l’exploit. (G.Duf.)





La fiche du match

Rebecq : Lahaye, Mucci, Delsanne, Leemans, Kaminiaris (46e Ngiamba), Herbecq, Rosy, Niangbo, Chalal (64e Poto Mees), Wallaert (74e Pajaziti), Oliveira

Francs Borains : Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, D. Chaabi, Ballo, Ebosse, Gomis, Wildemeersch (83e Lai), H. Chaabi, Bailly, Turcan

Arbitre : M. Malhaise

Avertissements : Gomis, Delsanne, Oliveira, Niangbo, Rosy, Herbecq, Ebosse, Wallaert, Leurquin, Leemans, D. Chaabi, Vandermeulen

Exclusion : 85e Oliveira (2j)

Les buts : 5e Ebosse (0-1), 23e H. Chaabi sur pen (0-2), 57e Niangbo (1-2), 58e Leemans (1-3 csc), 80e Niangbo sur pen (2-3)





Real - Couvin 1-1

En première période, les deux équipes ne parvenaient pas a imposer leur jeu et, hormis une situation chaude dans le rectangle de Châlon avec une tête sur le poteau de Pratz, les spectateurs n’avaient strictement rien à se mettre sous la dent.

La Real reprenait la seconde période avec de meilleurs intentions et une bonne emprise sur le jeu. A la 62e, suite à un beau service de Aragon, Coulibaly ouvrait le score d’une belle demi-volée. 10 minutes plus tard Franquin reprenait bien de la tête un centre de Garcia Dominguez mais son envoi passait de peu au-dessus des cages de Eugene. Garcia Dominguez avait ensuite l’occasion d’accroître l’avance mais Eugene remportait son face-à-face. A 3 minutes du terme, suite à un long ballon anodin fans le rectangle, les défenseurs lessinois manquaient de communication et Pratz en profitait pour égaliser de la tête. Châlon sauvait ensuite mes siens d'un superbe arrêt sur sa ligne à quelques secondes de la fin. Match nul entre les deux équipes. (A. Me.)

La fiche du match

Real : Chalon, Baelongandi, Franquin, Aragon, Toussaint, Coulibaly, Houze, Tachenion, Garcia Dominguez, Nsingi, Mayele.

Couvin : Eugene, Vanlerberghe (46’ Magotteaux), Wackers (72e Kodjia), Pratz, N. Deppe, Q. Deppe, Hallaert, Lorenzon, Lella, Charlier, Broyer.

Arbitre : M. Ledda

Avertissements : Baelongandi, Coulibaly, Charlier, Magotteaux, Mayele.

Les buts : 62eCoulibaly (1-0). 87e Pratz (1-1)





Givry – Stockay 2-6

Au bon souvenir de Maxime Lambert

Fébrile défensivement et commettant bien trop d’erreurs, Givry s’est directement fait surprendre par Stockay au quart d’heure. Sur corner, Maxime Lambert, esseulé, fixa Bartholomé de près (0-1).

10 minutes plus tard, l’ancien Givrytois récidiva d’une splendide frappe aux 20 mètres (0-2). Au-dessus de son adversaire, Stockay se fit tout de même surprendre en contre-attaque. Baillet s’échappa sur la droite avant de placer un centre-tir que Burton poussa au fond pour relancer le suspense avant la pause (1-2).



Á la sortie des vestiaires, Lambert, omniprésent, reprit une nouvelle fois un corner de Dehon d'une tête gagnante en-dessous de la barre transversale de Bartholomé (1-3). La pluie de buts s’intensifia ensuite. Castela plaça une frappe imparable avant que Baillet ne lui réponde dans la foulée. Mais 60 secondes plus tard, Lambert, étrangement seul, crucifia une nouvelle fois le pauvre Bartholomé pour s’offrir un quadruplé (2-5). Pour ne rien arranger, Duby regagna les vestiaires à un quart d’heure du terme. Lempereur enfonça le clou à 10 minutes du terme (2-6). Première cauchemardesque à domicile pour Givry. (V. Gof)

La fiche du match

Verlaine – Namur 3-1

Bartholomé, Remy, Burton (45e Huberty), Hinck, Fondaire, Duby, Lion, Lannoy (62e Matafadi), Baillet, Chardome, Schinckus.Rico, Piette, Javaux, Dehon, Amrous, Alima (62e Boutgayout), Monmart (62e Dejoie), Castela, Lambert, Delmotte (70e Clerbois), Lempereur.T.Derubels.Rico, Piette, Duby, Baillet, Schinckus.73e Duby.14e Lambert (0-1), 26’ Lambert (0-2), 30e Burton (1-2), 48e Lambert (1-3), 62e Castela (1-4), 68e Baillet (2-4), 69e Lambert (2-5), 81e Lempereur (2-6).

Un but rapide de Senakuku mettait les Merles en position, Racz devant, dans la foulée, s’interposer brillamment sur une reprise de la tête de Gérondez.

Les Taureaux cherchaient Guillaume (en photo), ce dernier loupant une occasion seul face au but vide. Ce n’était que partie remise puisque le vif flanc passait entre Vander Cammen et le gardien avant d’égaliser puis plaçait une volée imparable pour donner l’avance aux siens. C’est aussi lui, suite à un raid de 50 mètres, qui pliait le match. Offrant un premier succès en D2 aux Taureaux ! (E.T.)



La fiche du match

Verlaine : Racz; Dago, Debra, Van Hove, Adrovic; Zougar (75e Velegan), Gilsoul (90e+1 Wera), Barry, Hubeaux, Guillaume; Bouchibti (81e Modica).

Namur : Aromatorio; Palmeri, Vander Cammen, Ndiaye, Descontus (84e Crupi); Valcke, Cagnina; Gerodez (67e Zidda), Van Den Abeele, Lwangi; Senakuku.

Arbitre : M. Boulanger

Avertissements : Bouchibti, Descontus, Gilsoul.

Exclusion : 73e Lwangi (2j.)

Les buts : 4e Senakuku (0-1), 64e, 66e et 89e Guillaume (3-1)





Hamoir – Waremme 2-0

La première période vo

yait Hamoir prendre la domination mais sans grand danger pour Bronckart avec certes des occasions mais pas trop nettes et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité.

A l'heure de jeu, Dessart profitait d'un bon service de Timmermans pour ouvrir la marque d'une reprise de près (1-0). Malgré une belle sortie dans les pieds de Biersard, Waremme ne trouvait pas la faille et d'une reprise de volée du gauche de Lecerf (2-0).

La fin de match ne donnait rien de plus et Hamoir l'emportait logiquement. (L. B.)

La fiche du match

Hamoir : Biersard J., Lahaque, Lecerf , Masset, Timmermans, Yilmaz (73e Lambrecth), Lafalize, Alaimo (50e Biscotti), Ceylan (82e Impagnatiello), Biersard D., Dessart

Waremme : Bronckart, Sylla, Olemans, Deflandre, Laruelle (52e Mbow), La Rocca, Heinen (52e Muaremi), Lagrib (72e Julin), Angiulli, Merchie, Lomba

Arbitre : M. Machiels

Avertissements : Sylla, Lahaque

Le but : 61e Dessart (1-0), 76e Lecerf (2-0)





Solières – Meux 0-1





Quatre jours après leurs victoire face à Rebecq (2-0), les Meutis enchaînent avec un second succès. Trois buts inscrits et zéro encaissés pour les Verts qui réussissent parfaitement leur début de championnat. (S.M)

La fiche du match

Solières : Pire ; Ligot, Renson, Ghaddari, Messaoudi (54e Mao), Ganji, Dethier (61e Salime), Dhaeze (75e Raia), Cwynar, Dheur, Nzembo Lay

Meux : Paulus ; Boreux, Van Hyfte, Eloy, Palate, Paquet (70e G. Baudoin), Smal, Kinif, Jeanmart (46e De Picker), Otte, Moors (92e Chauviaux)

Arbitre : M. Desimpele

Avertissements : Salime, Ganji, Smal, Dethier, Moors, Pire

Exclusion : 50e Ganji (2e jaune), 90e Salime (2e jaune)

Les buts : 59e Paquet (0-1)