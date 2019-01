Les Francs Borains empilent cinq buts; Tilleur et Visé partagent dans le choc liégeois; Hamoir s'impose devant Rebecq





Tilleur – URSL Visé 1-1

Après une minute de silence à la mémoire de Dominique Bonanno, les 22 acteurs ont dû faire faire à une surface de jeu partiellement gelée. Les Mosans s’octroyaient les plus belles occasions lors du premier acte, via Said et Dethier; Ben Saida leur répondant. Le score restait cependant vierge. Il fallait une erreur de Schillings, monté à la pause, pour permettre à Falcione d’ouvrir la marque. Tilleur se ménageait alors des occasions, sans profiter pleinement des espaces et Visé égalisait sur penalty suite à un duel entre Crespin et Dethier. Said ne tremblait pas.

La fiche du match

Tilleur : Fillieux; Sciullintano, Zennaro, Crespin; Andich, Gerstmans, Meunier, Falcione, Ben Saida (46e Beaupain), Mputu, Kinif (74e Janin).

URSL Visé : Jaa; Lacroix, Oluoch, Debefve (46e Schillings, 65e Alima), Manfredi; Hossay, Nezer; Bamona, Said, Gendebien (70e Perseo); Dethier.

Arbitre : M. Boeur

Avertissements : Kinif, Manfredi, Meunier

Le but : 49e Falcione (1-0), 88e Said sur pen. (1-1).





Hamoir - Rebecq 1-0

Les échanges mettaient du temps à s’emballer et dans cette optique, il y avait donc peu d’occasions. Petit à petit, Rebecq s’installait mais sans vraiment trouver la faille. La physionomie du second acte était similaire au premier avec peu d’espace de part et d’autre. À la 69e minute, Delsanne, seul, se heurtait à Biersard et Lorenzon reprenait mais Lahaque sauvait sur la ligne. Hamoir réagissait mais sans plus de réussite. Jusqu’à la 87e minute lorsque Dessart fit parler son réalisme et offrit les trois points à ses couleurs.

La fiche du match

Hamoir : Biersard ; Timmermans, Deglas, Lahaque, Ceylan ; La Rocca (68e Yilmaz), Legros, Lecerf (74e Biscotti), Pousset (90e Farina), Amrous ; Dessart.

Rebecq : Lahaye ; Provost, Mucci, Delsanne (87e Bellia), Malela-Ndangba ; Walbrecq, Figys, Wallaert, Bernier (87e Movoto), Di Vita ; Lorenzon.

Arbitre : M.Dezomberg.

Avertissements : Lahaque, Delsanne,Biersard

Le but : 87e Dessart (1-0).





Walhain - Waremme 1-2

Walhain aura dominé son important duel face à Waremme durant une heure de jeu. Malheureusement pour les locaux, le but d’avance signé Mukuna-Trouet ne suffisait pas. Puisqu’en six minutes, Ribeaucourt se jouait de la défense locale (1-1), puise provoquait un penalty, converti par Cossalter (1-2). Dans la manière, Waremme n’aura pas été supérieur, mais a fait preuve de davantage d’efficacité, avec un jeu direct et la vitesse de ses attaquants. De quoi oublier la défaite à domicile, lors du match aller.

La fiche du match

Walhain : Pletinckx ; Iboma (75e Feugna), Denayer, Javorina, Ragolle ; Rosy, Mukuna-Trouet, Mbenti (75e Kucun) ; Tauil (46e Bamenga), Di Vrusa, Ngongo.

Waremme : Musick ; Olemans, Bernard, Masset, Renson ; Van Hove (66e De Castris), Javaux, Deflandre (66e Morhet) ; Ribeaucourt, Cossalter, Lafalize (86e Mbow).

Arbitre : M. Boulanger.

Avertissements : Mukuna-Trouet, Masset, Javaux, Bamenga.

Les buts : 52e Mukuna-Trouet (1-0), 63e Ribeaucourt (1-1), 69e Cossalter (1-2).





Francs Borains – Ciney 5-1

Face à une équipe cinacienne qui n’a jamais été ridicule malgré le score sévère, les Borains l’ont emporté logiquement et reviennent à égalité avec le cinquième classé : Tilleur.

La fiche du match

Francs Borains : Vandermeulen ; Halucha, Bakala, D. Chaabi, Galofaro ; Bruylandts, Kouamé, Renquin (46e H. Chaabi), Lai, Zorbo (78e Petit) ; Ba (61e Gomis).

Ciney : Salmon ; Martinet, Dion, Baudot, Gauchet ; A. Sbaa (73e K. Sbaa), Choisez (46e Mohimont), Kouadio, Lecomte, Simon ; Kosova (46e Hernandez).

Arbitre : M. Brogniez.

Avertissements : A. Sbaa, Galofaro, D. Chaabi, Hernandez.

Exclusion : 75e Martinet (2j.)

Les buts : 2e Zorbo (1-0), 23e Martinet (1-1), 37e Zorbo (2-1), 70e Zorbo (3-1), 82e Bruylandts (4-1), 83e Petit (5-1).