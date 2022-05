Au total, 119 communes disposent désormais de cette distinction récompensant la visibilité de leur offre sportive. Outre les 34 communes qui obtiennent pour la première fois le label, 15 communes ont amélioré leur score précédent et trois ont conservé le même nombre d'étoiles obtenues précédemment.

"Ces communes sont notamment récompensées pour la visibilité de leur offre sportive et les initiatives prises au cours d'une année 2021 une nouvelle fois marquée par la pandémie", souligne la ministre des Sports, Valérie Glatigny. "Les pouvoirs locaux sont en première ligne sur et en dehors des terrains pour soutenir le mouvement sportif. Nous continuerons à les soutenir et à se tenir aux côtés des sportifs et de leurs clubs pour favoriser l'offre et la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles."

Une procédure de sélection rigoureuse mise en œuvre par le personnel des Centres de Conseil du Sport de l'Adeps, appuyé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie et par le Centre d'Expertise Juridique de la FWB, a pris en compte plusieurs critères, tels que la diversité des activités proposées, leur accessibilité pour tous les citoyens et la valorisation des infrastructures sportives sur le territoire communal.

Parmi les 52 communes lauréates de cette édition, 13 communes se sont vu décerner trois étoiles, 15 communes deux étoiles et 24 communes ont reçu une étoile.