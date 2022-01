Privés de championnat jusqu’au 17 janvier au moins, les acteurs du football amateur croisent les doigts pour reprendre le chemin de la compétition. Dirigeants, coachs et joueurs espèrent que cette pause prolongée ne deviendra pas une interruption finale des compétitions. "Nous redoutions ce moment depuis le début de la saison. Il est finalement arrivé et nous espérons qu’il ne sera pas prolongé au-delà du 17 janvier. Un arrêt prolongé serait une catastrophe pour tout le monde, que ce soit les clubs, les dirigeants et même les joueurs pour qui une nouvelle pause prolongée engendrerait des blessures à la reprise", explique Nicolas Vanderhaegen, joueur du RFC Perwez.

(...)