L'impact de la crise sanitaire sur les quelque 4000 clubs de football amateur du pays et leurs 500000 membres est énorme. Depuis le début de la pandémie, les différentes ailes de notre football (URBSFA, ACFF et Voetbal Vlaanderen) sont déjà venues en aide aux clubs en activant des mesures de soutien d'environ 8 millions €.

Mais les problèmes financiers et opérationnels restent énormes pour la majorité des clubs amateurs, pour lesquels le plus dur est sans doute encore à venir.

Dans un communiqué, l'URBSFA, l'ACFF et Voetbal Vlaanderen ont indiqué ce vendredi être conscientes que, sur le long terme, "il faudra faire davantage pour aider le football amateur à se remettre sur pieds".

La fédération travaille ainsi sur un master plan pour le football amateur, qui doit créer un nouveau cadre dans lequel le football amateur pourra se développer davantage sur le plan sportif de manière financièrement saine. L’URBSFA entretient à cet effet une collaboration avec le bureau de consulting PwC.

"L’heure est à présent venue d’agir vraiment", déclare Peter Bossaert, CEO de l’URBSFA. "Le football amateur est le core business de nos fédérations régionales. La vie sociale de tant de personnes se déroule chaque semaine, pour certaines même chaque jour, sur et autour des terrains amateurs. L'impact de la crise sanitaire sur le football amateur est cependant énorme. Tout le monde est à la recherche de solutions structurelles. La bonne volonté et l'ingéniosité dont on fait preuve toutes ces personnes ici et là sont plus que louables. L’heure est à présent venue de rassembler toutes les initiatives et les opérations de sauvetage en un seul grand master plan. L'annulation de la compétition amateur nous permet de réfléchir en détail à la reprise de la saison prochaine et à l'avenir".

Si aucune solution concrète n'est encore avancée, URBSFA, ACFF et Voetbal Vlaanderen indiquent avoir fait appel à PwC pour les aider à mener une étude approfondie et exhaustive sur le football amateur. La problématique sera ciblée et des recommandations seront formulées pour l'avenir.

"L’URBSFA, l'ACFF et Voetbal Vlaanderen ont pour ambition de faire en sorte que les volets les plus importants de ce plan entrent déjà en vigueur la saison prochaine", ont précisé les différentes ailes de notre football.