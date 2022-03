Trois matches en N1 avaient lieu ce dimanche concernant nos représentants francophones.

Visé - Patro 0-0

Ce Visé - Patro n'était pas un match dénué d'intérêt. Il constituait un tournant pour la dernière partie de championnat des Visétois. Les Limbourgeois, eux, avaient fait leurs comptes: un succès en bord de Meuse conjugué à une défaite de Dessel leur offrait la tête du classement.



Conforme aux attentes, le jeu laissait peu de place aux grandes envolées. Le premier véritable fait saillant tombait à peu après l'heure de jeu sous la forme d'une exclusion: celle de Schillings, doublement averti en peu de temps. En supériorité numérique, le Patro ne changeait pas son fusil d'épaule et, par frilosité, ne se créait aucune occasion. Visé conservait finalement un point fortement compromis dans la dernière demi-heure.





Visé : Crémer, Bonemme, Reciputi, Schillings, Gerits, M. Wilmots (46e Cascio), Manfredi (57e Perseo), Brrou (57e Quintais), Thuys, Legear (76e El Harrak), Gueye (71e Rayane).

Patro: Belin, Vandergeeten, Corstjens, Renson, Dijkhuizen, Gueroui, Massengo, Bamona (76e Baysal), Bounou, Arenate, Brouwers.

Arbitre: M. Diskeuve.

Avertissements: Manfredi, M. Wilmots, Dijkhuizen, Gerits, Bonemme.

Exclusion: 64e Schillings (2cj.).

Francs Borains - Winkel 1-2

En amont de la rencontre, une minute de silence a été respectée à la mémoire des victimes de la tragédie de Strépy-Bracquegnies.



Mauvaise première période de la part des Borains qui encaissaient un but au quart d’heure, suite à une perte de balle de Niankou, Van De Velde dribblait Alouache avant de crucifier Saussez. Ils tentaient quelques incursions mais ne parvenaient pas à créer le danger, excepté sur un déboulé de Crolet qui glissait en retrait pour Renquin qui plaçait à côté. Cela ne s’arrangeait en seconde période, puisque sur un coup franc, David Kudimbana doublait les chiffres de la tête.





Dans la foulée, D. Chaabi commettait une faute dite nécessaire et était logiquement exclu. Dans le temps additionnel, Abderrahmane réduisait l’écart de la tête, mais trop tard que pour espérer éviter la première défaire sous Arnauld Mercier.





Francs Borains : Saussez ; Stevens (64e Lai), Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane ; Niankou, Crolet, Renquin (79e H. Chaabi), Durieux (79e De Oliveira), Lauwrensens ; Caufriez (72e Habbas).

Winkel : M. Kudimbana ; Dujardin, Reuse, Pupe, Verhooghe ; Dauchy, Deschilder (72e Doore), Dewaele, Van De Velde (52e D. Kudimbana), Beyens ; Debouver (80e Waeghe).

Arbitre : M. Massaki.

Avertissements : Van De Velde, Alouache, Dauchy, Beyens, Niankou, Crolet.

Exclusions : 59e D. Chaabi, 90e 2 Doore (2j.).

Les buts : 15e Van De Velde (0-1), 58e D. Kudimbana (0-2), 90e +1 Abderrahmane (1-2).

Lliège - Dessel 0-0

Liège: Debaty; Bustin, Lambot, Van den Ackerveken (85e Besson), D'Ostilio; Rodes, Bruggeman (77e Lallemand), Mouchamps (69e Prudhomme), Reuten, Mouhli (85e Cavelier), Perbet.

Dessel: Kustermans; Ghislain, Lenaerts, Haagen, Boujouh; Vanhaen, Breugelmans, Versmissen, Cerigioni, Geukens (81e Peeters); Cheprassov.

Arbitre: M. Letellier.

Avertissements: Cerigioni, Reuten, Bustin, Kustermans.

Les Sang et Marine jouaient un match capital dans un stade de Rocourt bien garni. Les locaux contrôlaient la première mi-temps mais Dessel était bien en place et laissait peu de place aux locaux pour s'exprimer, Van den Ackerveken et Bruggeman (sauvé à même la ligne) se créant les plus belles occasions.A l'heure de jeu, Liège sautait de joie lorsque Perbet plantait un but de la tête mais ce dernier était signalé hors-jeu. 10 minutes plus tard, rebelote lorsque Kustermans relâchait un ballon sur une frappe de Mouhli. Dessel était invisible mais Liège ne concrétisait pas. Encore deux points précieux perdus.