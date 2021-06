Le football amateur rapporte quelque 2,1 milliards d’euros chaque année à l’économie belge, selon l’étude scientifique validée sur le SROI (Social Return On Investment) menée conjointement par l’URBSFA, l’UEFA, l’OMS et de nombreux représentants du monde académique. Un impact immense qui s’explique en trois grands points. Explications. "Calculer les répercussions financières réelles d’un sport, soit le Social Return On Investment, n’est pas simple. Il faut en effet non seulement tenir compte des dépenses des joueurs, des clubs ou des comités de gestion, mais il faut également prendre en considération d’autres répercussions comme les économies en termes de santé. C’est pourquoi l’UEFA a fait appel à des chercheurs d’horizons divers, actifs dans le domaine du sport et de l’économie du travail, mais aussi dans le secteur de la physiologie et de la psychologie", expliquent les chercheurs. Ils ont ainsi passé au crible toutes les valeurs pour éliminer celles qui ne pouvaient pas être chiffrées scientifiquement et sont ainsi parvenus au modèle final. "Par exemple, la valeur sportive n’a pas été exprimée en argent parce que la valeur de la formation des jeunes élites et des joueurs professionnels ne pouvait pas être calculée de manière univoque en euros. Il n’a pas été tenu compte non plus de la valeur des compétences acquises via le football ni du réseau tissé via ce sport."

(...)